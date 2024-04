Não tenho prova de ameaça de Moraes a advogado do X, diz jornalista

Michael Shellenberger, autor do Twitter Files Brasil, recua e diz que confundiu ação no Ministério Público de 2021 com ação do TSE de 2022

O jornalista Michael Shellenberger em entrevista ao Poder360, no estúdio da redação em Brasília Sérgio Lima/Poder360 – 09.abr.2024

PODER360 11.abr.2024 (quinta-feira) – 23h00



O jornalista norte-americano Michael Shellenberger recuou e reconheceu nesta 5ª feira (11.abr.2024) que não tem provas de que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) teria ameaçado processar criminalmente o advogado brasileiro do X (ex-Twitter).

Shellenberger diz que “confundiu” 2 casos separados depois que a advogada e secretária de Direitos Digitais do Ministério de Justiça e Segurança Pública, Estela Aranha, respondeu sua publicação no X apontando o erro.

Na 3ª feira (9.abr), o jornalista norte-americano publicou em seu perfil no X o trecho de uma reportagem da CNN. Ele criticou o canal por “espalhar teorias da conspiração”.

“O governo brasileiro suspeita que os ataques de Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes e agora também diretamente ao presidente Lula estão sendo feitos em coordenação com deputados bolsonaristas. É o que eu apurei. E reforço a palavra ‘suspeita’. Ainda não temos provas sobre isso, está sendo investigado”, disse a reportagem do quadro Bastidores com Raquel Landim, do programa CNN360º.



Para refutar o envolvimento de deputados bolsonaristas na divulgação dos Twitter Files Brazil, Shellenberger afirma que a imprensa brasileira ignorou que “Alexandre de Moraes ameaçou processar criminalmente o principal advogado brasileiro do Twitter se ele não entregasse informações *privadas*, incluindo mensagens diretas, de cidadãos que usassem hashtags que De Moraes não gostasse.”

Na verdade, o caso em que o advogado do Twitter diz que uma investigação criminal foi movida por suposto descumprimento de solicitação judicial envolve uma ação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado) do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo). No caso, o órgão judicial pede dados cadastrais (e-mail e telefone) de um perfil ligado ao crime organizado.

A advogada Estela Aranha foi quem apontou o erro, ao exibir trechos do documento da investigação em publicação no seu perfil: