“Não tenho versão light”, diz Marçal após assessor agredir marqueteiro

Após mais uma confusão em um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) negou à coluna, na manhã desta terça-feira (24/9), que esteja moderando o tom de sua campanha eleitoral.

Segundo Marçal, ele “não tem” uma “versão light” para mostrar ao eleitorado. A declaração foi dada horas após um videomaker do ex-coach das um soco em Duda Lima, marqueteiro do atual prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).

“Eu não tenho versão light”, disse Marçal à coluna, ao ser questionado sobre a nova confusão e sua postura no debate.

No oitavo debate entre os candidatos à prefeitura da capital paulista, Marçal adotou novamente um tom mais propositivo. Entretanto, foi expulso faltando 10 segundos para o fim do confronto, após falar que mandaria prender Nunes.

Na sequência, Nahuel Medina, responsável por vídeos das redes sociais de Marçal, deu um soco em Duda Lima. A noite terminou na delegacia, com o aliado de Nunes pedindo medidas restritivas contra o auxiliar do candidato do PRTB.