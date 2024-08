Não vejo fato para impeachment de Moraes, diz líder do PSD no Senado

Otto Alencar lidera maior bancada na Casa; Rodrigo Pacheco não deve aceitar pedido contra ministro do STF

“Li as informações dos jornais e as razões apresentadas pelo ministro Moraes. Não vejo fato determinado para processo de Impeachment ou CPI”, disse Otto ao Poder360 Pedro França/Agência Senado – 19.jun.2024

Naomi Matsui 14.ago.2024 (quarta-feira) – 19h22



Líder da maior bancada no Senado, Otto Alencar (PSD-BA) disse nesta 4ª feira (14.ago.2024) considerar não haver motivos para a abertura de um processo de impeachment contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que teria usado o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de forma extraoficial para embasar inquéritos de sua relatoria na Suprema Corte contra aliados de Jair Bolsonaro (PL).

O senador lidera o PSD (Partido Social Democrático), mesma legenda do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), a quem caberá analisar um eventual requerimento de impeachment.

“Li as informações dos jornais e as razões apresentadas pelo ministro Moraes. Não vejo fato determinado para processo de Impeachment ou CPI”, disse Otto ao Poder360. O PSD tem 15 senadores.

Segundo apurou este jornal digital, Pacheco tende a não dar prosseguimento a qualquer pedido de impeachment que seja protocolado.

Os partidos fora da oposição ferrenha têm adotado cautela sobre o assunto. A líder do PP (Progressistas), Tereza Cristina (MS), convocou uma reunião nesta 4ª feira (14.ago) para debater o assunto com sua bancada, que totaliza 7 senadores.

OPOSIÇÃO QUER IMPEACHMENT E CPI Senadores contrários ao governo pretendem coletar assinaturas da sociedade civil para dar apoio ao inquérito e pressionar Pacheco a ceder. Mas mesmo aliados a Bolsonaro que apoiarão o pedido afirmam que uma abertura dependeria de muitos fatores.

“O rito de impeachment é complexo e depende de aprovação do presidente da casa e de grande número de senadores”, disse Marcos Pontes (PL-SP), ex-ministro de Bolsonaro.

O senador afirmou, no entanto, ser “importante apurar todas as informações e fatos que sustentem ou não qualquer ação processual”.

“É essencial para que seja estabelecido um exemplo, visto que essa prática não tem sido muito comum em processos jurídicos importantes recentes no país”, declarou.

CASO MORAES X TSE

Impeachment de ministro do STF O rito de impeachment de um ministro do Supremo é semelhante ao realizado no caso de presidentes da República. A situação seria inédita, uma vez que nunca um magistrado da Corte foi destituído.

Uma das diferenças é quem dá início ao processo. No caso de presidentes, o pedido deve ser aceito pelo líder da Câmara dos Deputados. Já para ministros do STF, por quem estiver no comando do Senado. Hoje, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A lei (íntegra – PDF – 198 kB) que regulamenta o processo de impeachment é de 1950. O texto indica 5 hipóteses para que um ministro do STF seja destituído. São elas:

alterar, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do Tribunal; proferir julgamento, quando, por lei, seja suspeito na causa; exercer atividade político-partidária; ser patentemente desidioso (agir com negligência) no cumprimento dos deveres do cargo; proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Caso o presidente do Senado acate o pedido, o processo de impeachment é iniciado. “Recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial, eleita para opinar sobre a mesma”, diz a lei.

Essa comissão deve se reunir em até 48 horas e eleger o presidente e relator. Em até 10 dias, deve ser produzido um parecer “sobre se a denúncia deve ser, ou não, julgada objeto de deliberação”.

Se a Casa considerar que a denúncia é procedente, o denunciado vai:

ficar suspenso do exercício das suas funções até a sentença final; ficar sujeito a acusação criminal; perder, até a sentença final, 1/3 dos vencimentos, que lhe será pago no caso de absolvição. Depois de todo esse trâmite, o plenário do Senado se reúne para o julgamento do impeachment. Será lido processo e, em seguida, os presentes ouvem testemunhas do caso.

“O acusador e o acusado, ou os seus procuradores, poderão reinquirir as testemunhas, contestá-las sem interrompê-las e requerer a sua acareação. Qualquer senador poderá requerer sejam feitas as perguntas que julgar necessárias”, diz a lei.

Há um debate oral e, na sequência, a votação em si, que será nominal. Os senadores devem responder “sim” ou “não” à seguinte pergunta: “Cometeu o acusado o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda do seu cargo?”.

Se a resposta afirmativa obtiver, pelo menos, 2/3 terços dos votos dos senadores presentes, haverá uma nova consulta ao plenário sobre o tempo durante o qual o condenado deve ficar inabilitado para o exercício de qualquer função pública. Esse tempo não pode ultrapassar 5 anos.