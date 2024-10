“Não vi mudanças significativas”, diz Rui Costa ao fazer balanço das eleições de 2024

O ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa, realizou um balanço das eleições de 2024, comentando sobre o desempenho da base governista na disputa por prefeituras. Em entrevista nesta sexta-feira (11), Rui afirmou que não houve “mudanças significativas” no cenário.

“Não tem alteração expressiva. No país não tem nenhuma alteração do cenário. A eleição já disse isso outras vezes, a eleição não é determinante para a eleição futura. No balanço geral, você perde uma e ganhas outras, não vi mudanças significativas em relação ao perfil de municípios”, disse Rui.