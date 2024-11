‘Não vou mais correr do rapa’, diz ex-galã de Malhação prestes a abrir um bar

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Ex-galã de Malhação, Daniel Erthal, 42, tem dividido com os fãs a sua nova rotina. Um ano depois de aparecer vendendo cerveja nas praias do Rio de Janeiro, ele está prestes a deixar de ser ambulante para se tornar empresário. O ator tem trabalhado na construção de um bar que pretende abrir em Botafogo, na zona sul carioca, antes do final do mês de novembro.

A corrida contra o tempo tem um motivo especial. Torcedor do Botafogo, ele quer que o seu negócio esteja aberto antes da final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, em Buenos Aires. Argentina. “Se empreender não é fácil, mas pelo menos não vou correr mais do rapa”, conta Daniel, que além de atuar em produções da Globo, passou também pela Record.

O ator, que vinha vendendo cerveja na porta do Estádio Nilton Santos, sede do time alvinegro, após ter perdido a licença da Prefeitura para atuar como ambulante na orla, contou ao jornal Extra que está investindo zona sul cerca de R$ 100 mil para abrir seu bar, o Birosca Ilha da Sede. Dinheiro que ele conseguiu receber nas redes sociais nos últimos meses.

“Meu engajamento é ótimo, e isso chamou atenção das marcas. Então, hoje faço muitas publis. Se não fosse isso, não conseguiria viver desse trabalho, muito menos ter um bar. Eu me tornei um influenciador […] Recebo muitas mensagens de gente que quer ter um negócio, se tornar o próprio patrão. E minha história acabou virando um caso bem-sucedido”, disse. Erthal tem 481 mil seguidores só no Instagram.