“Não vou matar ninguém no Carioca”, declara Filipe Luís após Fla-Flu

Fluminense e Flamengo fizeram um clássico sem gols na tarde deste sábado (8/2), no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Após o resultado, o treinador Filipe Luís, durante coletiva de imprensa, deixou claro que não vai forçar jogadores no estadual, respeitando o controle de carga para o resto da temporada.

“Já falei uma, duas, três, cinco vezes… não vou ‘matar’ ninguém no Carioca. Isso vai custar o meu emprego? Azar!”, declarou o técnico do Flamengo.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Botafogo, na quarta-feira (12/2). O Flu visita o Nova Iguaçu, no domingo (16/2).