Narjara Turetta comemora retorno a TV Globo: “Gratidão”

Narjara Turetta tá feliz que não tá prosa. A atriz, que fez sucesso em Malu Mulher, na década de 70, comemorou o retorno para TV Globo. Ela estava afastada da teledramaturgia desde 2020, quando atuou em Maldivas, série da Netflix.

“As surpresas chegam quando a gente acredita nelas! Acredite! Crie! Sonhe! Vibre! A sua energia lhe devolve aquilo que você vibra! E Deus é fiel! Gratidão!”, escreveu na legenda de uma foto com a Vênus Platinada no fundo.

Porém, o colunista Marcelo Bandeira, do portal Uai, deu detalhes sobre o que a artista foi fazer na emissora. Segundo o jornalista, Narjara gravou uma participação especial em Família é Tudo, novela das 19h.

O convite teria surgido de uma hora para outra, com o objetivo de substituir uma outra atriz que já estava escalada. A cena na trama de Daniel Ortiz, gravada ao lado Rafa Kalimann e Juliana Paiva, está prevista para ir ao ar no dia 4 de setembro.

Recentemente, Narjara Turetta abriu o coração e desabafou sobre o preconceito que sofreu na época em que vendia coco na praia. “[Vender coco na rua me deixou] mais forte, mais preparada, mais guerreira, dona do meu próprio nariz”, disse ao R7 no ano passado.

Turetta esclareceu que na ocasião passava por dificuldades financeira, pois os convites para novos projetos estavam escassos: “A impressão que eu tinha é que algumas pessoas me olhavam como se eu fosse menos, do tipo: ‘tá por baixo’ ou ‘é uma pobre coitada, que nunca mais vai voltar’. As pessoas são doentes. Só porque está vendendo uma água de coco ou porque está varrendo a rua, você não é menos do que o outro”.

Aos 57 anos, Narjara Turetta acumula meio século de carreira. Ela já esteve no elenco de grandes produções, como Sob Pressão, Salve Jorge, Zorra Total, Páginas da Vida, Selva de Pedra e Amor Com Amor Se Paga.

