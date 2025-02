NASA capta “erupção vulcânica mais intensa” já avistada em lua de Júpiter

A NASA compartilhou novas imagens da lua Io, de Júpiter, captadas pela sonda Juno, que mostram a “erupção vulcânica mais intensa” já registrada nesse satélite natural.

Como lembra o Science Alert, Io é o corpo celeste com maior atividade vulcânica do nosso Sistema Solar, com mais de 400 vulcões ativos mapeados até o momento. Na publicação da NASA, é mencionado que as erupções registradas pela Juno no polo sul da lua são seis vezes mais energéticas do que todas as centrais elétricas da Terra juntas.

“A Juno realizou duas grandes aproximações a Io durante sua missão estendida e, embora cada uma delas tenha fornecido dados sobre essa lua turbulenta que superaram nossas expectativas, os dados coletados nesta última e mais distante aproximação nos surpreenderam. Este é o evento vulcânico mais intenso já registrado no mundo mais vulcânico do nosso Sistema Solar – e isso é dizer muita coisa”, afirmou um dos pesquisadores da missão em uma publicação da agência espacial.

© NASA

