Nasa compara imagens dos telescópios Webb e Hubble do aglomerado NGC 602

A Nasa divulgou, nesta terça-feira (29), uma comparação impressionante entre duas imagens do mesmo grupo de estrelas: o aglomerado estelar NGC 602. A primeira foto, tirada pelo Telescópio Espacial James Webb, revela detalhes inéditos do aglomerado em várias frequências de luz infravermelha, enquanto a segunda, feita anteriormente pelo Telescópio Espacial Hubble, mostra a mesma região sob luz visível.

No comunicado, a Nasa explica que a imagem capturada pelo Webb permite observar uma diversidade de galáxias ao fundo, especialmente nas bordas, localizadas a centenas de milhões de anos-luz de distância. Essa nova perspectiva de NGC 602, um aglomerado situado próximo à borda da Pequena Nuvem de Magalhães (uma galáxia satélite da Via Láctea), abrange uma área de aproximadamente 200 anos-luz.

O Telescópio James Webb, o mais avançado da atualidade, utiliza tecnologia infravermelha para registrar imagens detalhadas do espaço profundo e explorar os primórdios do cosmos. Como sucessor do Hubble, o Webb foi projetado para investigar as diversas etapas da evolução do universo, desde as primeiras luzes após o Big Bang até a formação de sistemas solares com potencial para sustentar vida.

[Legenda]© Nasa [Legenda]© Nasa

Leia Também: Nave espacial tripulada Shenzhou-19 se acopla à estação espacial chinesa