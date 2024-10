NASA compartilha vídeo com toda a ‘jornada’ de quase 30km do Perseverance

A NASA divulgou um novo vídeo com uma animação que mostra a trajetória do rover Perseverance em Marte desde sua chegada ao planeta em fevereiro de 2021.

No vídeo, uma linha branca destaca todo o percurso feito pelo rover, enquanto pontos verdes indicam os locais onde ele parou para coletar amostras do solo marciano. Até o momento, o Perseverance já percorreu cerca de 30 km no “Planeta Vermelho.”

A intenção da NASA é, no futuro, trazer essas amostras de volta à Terra, onde cientistas poderão analisá-las em busca de possíveis evidências de vida microbiana.

