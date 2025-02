NASA vai fazer live com astronauta na Estação Espacial Internacional pela 1ª vez

Pela primeira vez, a NASA vai abrir uma live na Twitch com astronautas e um deles vai estar na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). Na transmissão – agendada para quarta-feira (12), às 13h44 (horário de Brasília) – os espectadores poderão enviar perguntas sobre a vida em órbita.

Embora a NASA já tenha feito Lives na Twitch, esta será a primeira vez que uma transmissão será feita diretamente do espaço. O objetivo é expandir o alcance da agência e envolver novas audiências interessadas no universo da exploração espacial.

“Além de nossas caminhadas espaciais, lançamentos e aterrissagens, vamos hospedar mais transmissões exclusivas no Twitch como esta”, disse Brittany Brown, diretora do Escritório de Comunicações, Divisão de Digital e Tecnologia da NASA, em comunicado publicado no site da agência. A live será transmitida no canal da NASA na Twitch.

Live da NASA na Twitch vai ter astronautas na ISS e na Terra

Vão participar da live: o astronauta Don Pettit, que está a bordo da ISS e posta imagens incríveis no X; e Matt Dominick, que retornou recentemente à Terra após a missão Crew-8. Eles devem falar sobre a rotina na estação e avanços científicos em microgravidade.

Astronauta Don Pettit, da NASA, a bordo da Estação Espacial Internacional (Imagem: NASA)

A dupla também deve conversar sobre formas pelas quais o público pode se engajar com a NASA – por exemplo: projetos de ciência cidadã e programas educacionais nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

A aposta da NASA na Twitch faz parte de uma estratégia mais ampla para modernizar sua comunicação digital. Em 2024, a agência lançou sua própria plataforma de streaming – a NASA+ – e reformulou os sites nasa.gov e science.nasa.gov.

Com a transmissão ao vivo inédita, a agência espacial busca atrair uma nova geração de entusiastas do espaço e fortalecer o envolvimento com a chamada Geração Artemis. Esse grupo representa os futuros exploradores que poderão pisar na Lua e, eventualmente, em Marte. Agora, nem o céu é o limite.

Astronauta da NASA grava vídeo de aurora boreal ‘muito verde’ do espaço

Entre as postagens das vistas incríveis de Pettit a bordo da Estação Espacial Internacional, está um vídeo curto do que o astronauta chamou de “aurora [boreal] intensamente verde”. Ele publicou as imagens no começo de janeiro de 2025. Assista abaixo:

Flying over aurora; intensely green. pic.twitter.com/leUufKFnBB — Don Pettit (@astro_Pettit) January 6, 2025

Dias antes, enquanto muitos celebravam a chegada de 2025 com fogos de artifício, a natureza fez seu próprio espetáculo. A aurora boreal enfeitou os céus de algumas partes da Terra na virada de ano.

No dia 31 de dezembro, véspera do Ano Novo, duas grandes erupções solares dispararam ejeções de massa coronal (CME) em direção à Terra. Esse material atravessou a magnetosfera da Terra, gerando tempestades geomagnéticas. E iluminando o céu com luzes coloridas.

Saiba mais (e veja imagens) sobre o espetáculo natural na virada para 2025 nesta matéria do Olhar Digital.

