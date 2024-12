Nasce Arthur, filho de Isabel Veloso e Lucas Borbas

Neste domingo (29/12), veio ao mundo Arthur, filho de Isabel Veloso e Lucas Borbas. A influenciadora estava com 32 semanas e precisou adiantar o parto por conta de um câncer em metástase. Ela convive com um Linfoma de Hodgkin desde 2021, quando tinha 15 anos.

A notícia foi compartilhada por Lucas no Instagram. Orgulhoso, o empresário publicou uma foto com a mamãe de primeira viagem no centro cirúrgico, dando a entender que o procedimento correu bem. “Eu sou pai”, escreveu na legenda.

Na reta final da gravidez, Isabel precisou ser internada depois de ter problemas pulmonares. Veloso explicou que ficou no hospital após uma consulta de rotina. Ela está em observação desde o último sábado (27/12).

A moça aproveitou para tranquilizar os fãs e seguidores: “Fui falar dos meus sintomas e fiquei internada. Estou fazendo só uns exames, está tudo bem comigo e com o Arthur.”

O bebê veio ao mundo sem completar as 39 semanas por precaução, já que o tumor de Isabel Veloso atingiu o sistema respiratório. “Por conta do prognóstico dela, do linfoma que aumentou”, explicou Borbas em conversa com a Quem.

Antes de ser hospitalizada, a influencer esclareceu seu quadro de saúde: “A mamãe aqui não está bem. Não tenho condições de levar a gestação até o final, devido à quimio que não fez efeito e o câncer acabou espalhando aos pulmões.”

O Linfoma de Hodgkin, doença de Isabel Veloso, é um tipo de câncer que tem origem no sistema linfático, um conjunto de órgãos e tecidos que compõem o sistema imunológico do organismo.

