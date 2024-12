Nasce Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé di Camargo em pleno Natal

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Em pleno Natal, Zezé di Camargo e Graciele Lacerda tiveram uma surpresa: o nascimento de Clara, primeira filha do casal.

A informação foi confirmada por pela pediatra da família, Dra. Lilian Zaboto. “Foi mágico! Que Deus abençoe a sua vida. Te amamos, princesa”, escreveu a médicaao mostrar quarto especial montado para a chegada do bebê.

Durante a ceia de Natal, Graciele simulou o nascimento e surpreendeu Zezé, Wanessa e toda a família que estava sentada à mesa. A brincadeira foi “armada” por Luciele Camargo, irmã do cantor.

Horas depois, a brincadeira deu lugar à verdade. Wanessa, filha de Zezé, compartilhou um vídeo no qual aparece no hospital. “Tô aqui esperando. Não sei por que cheguei aqui e me deu dor de barriga… Tá me dando contração. Os padrinhos estão aqui, eu e João, no Natal, 25 de dezembro, Clarinha vai nascer agora, 4h33. Minha irmã, você escolheu o dia. Vamos contar sobre isso no futuro”, disse ela. “Nasceu! Uhul! Tô aqui do outro lado. Linda demais”, respondeu a pediatra da família.

