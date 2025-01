Nasce o primeiro filho de Skai Jackson, ex-estrela da Disney

Skai Jackson, ex-estrela da Disney Channel, anunciou o nascimento do seu primeiro filho. A atriz de Jessie compartilhou uma foto de seu recém-nascido vestindo pijama xadrez verde e meias verdes em seu Instagram. Ela revelou ainda o nome do bebê na legenda: “Kasai”.

Antes de revelar a gravidez, em agosto do ano passado, Skai foi presa sob a suspeita de agredir o companheiro em meio a uma discussão no Universal Studios CityWalk.

Em novemtbro a atriz revelou que estava esperando seu primeiro filho. “Estou empolgada para começar esse novo capítulo da minha vida — abraçando a maternidade e mergulhando em novos projetos como atriz”, Skai declarou em entrevista à revista People.

Nos últimos anos, a estrela, que é mais conhecida por interpretar Zuri Ross em Jessie e seu spinoff Bunk’d, lançou seu livro, Reach for the Skai: How to Inspire, Empower and Clapback em 2019 e apareceu no Dancing With the Stars em 2020.