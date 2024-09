Nasce o primeiro filho do cantor Benuto, Giuseppe

Nasceu o primeiro filho do cantor Benuto, que faz dupla com Guilherme. Fruto do relacionamento do cantor com Gabriela Brigliador, Giuseppe chegou ao mundo nesta sexta-feira (13/9).

O menino nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com 51 cm de comprimento e 3.280 kg, por meio de um parto natural e tanto ele quanto à mãe passam bem. Em nota enviada à imprensa, o casal comemorou a chegada do bebê.

“Com certeza o dia mais feliz de nossas vidas, quero muito deixar registrado o nosso agradecimento a toda equipe médica, enfermeiros e a doutora Stael, que nos proporcionaram um dos melhores momentos. O Giuseppe veio realmente para somar, ele é a força e o elo da nossa união”, disseram.

No Instagram, Benuto também comemorou o momento. “Hoje eu vivi o milagre da vida! Obrigada, meu Deus, pelo nosso filho lindo”, escreveu em um Story, no qual adiantou que dará mais detalhes sobre o parto neste sábado (14/9).

Ele ainda aproveitou para elogiar a esposa, com quem mantém um relacionamento de 12 anos. “Você é a mulher mais forte que eu conheço, meu amor! Te amo sempre!”