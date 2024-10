Nasce primeira filha de Iza com o jogador Yuri Lima

Iza, 34, deu à luz Nala, sua primeira filha com o jogador Yuri Lima. Segundo o comunicado da assessoria da cantora, Nala nasceu neste domingo (13) às 7h52 da manhã.

O parto de Iza foi cesariana e aconteceu no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro. A equipe diz que tanto ela quanto a criança estão bem. Iza e Yuri usaram as redes sociais para compartilhar a foto da mão da criança.

“Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais”, legendou a artista, citando a música Anunciação, de Alceu Valença.

