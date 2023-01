Nasce um vilão? Indiscreto no jogo, Gabriel está a um passo do Paredão

Mais uma festa aconteceu no BBB23 e, como ela, algumas situações que giram em torno de Gabriel Fop foram os destaques. Os posicionamentos e as estratégias escancaradas do modelo em relação ao jogo, sempre em frequência máxima, estão incomodando boa parte da casa. Nas últimas horas, Gabriel virou alvo de várias críticas. Uma situação com Nicácio terminou em troca de ofensas e uma quebra em possíveis alianças. A coluna LeoDias te situa sobre os fatos. Confira!

Minutos antes da festa, Gabriel pediu para o Cara de Sapato dar o Anjo a ele. O lutador não prometeu e preferiu desconversar sobre essa quetsão. Mais tarde, em um desabafo, Sapato disse que Gabriel está se expondo demais. “Tá querendo muito jogar, mas saber o momento de recuar também é jogo”, contou ele numa conversa com Fred.

Marília, alvo de Gabriel desde o início do programa, não fez questão de esconder seu ranço: “Ele está se achando o ovão de ouro. O bonitão, o príncipe […] Desde o primeiro dia que eu vejo esse menino ele está falando mal de mim”, esbravejou ela.

Gustavo Cowboy também “atacou” Gabriel ao longo da noite. “Ele [Guimê] é massa, o Gabriel não. Ele é cuzão, ele joga sujo. Larissa disse que a festa é um momento de se divertir, mas que Gabriel fala de jogo o tempo todo. Cristian reclamou pelo fato do modelo ter ido falar de jogo com ele também. “Está pensando que eu nasci ontem? Vai se foder!”.

A troca de farpas entre Gabriel e Nicácio

Nicácio e Gabriel bateram boca na cozinha, durante a festa. Tudo aconteceu quando o participante que veio da Casa de Vidro estava conversando com Cezar. “Assuma que você é um cara frio e calculista e você empresta essa característica para o jogo. Como eu te disse ontem, pessoas frias e calculistas são capazes de morder o pescoço de quem tá do lado… você é inconfiável, velho”, começou Fred.

Gabriel, então, rebateu o médico: “Inconfiável total, mas eu não quero que você confie em mim, nós estamos em grupos diferentes. Nunca te pedi confiança”. “Nem se pedisse”, retrucou Nicácio. “Tá tudo certo”, rebateu o modelo.

Nicácio seguiu falando: “Só me estranha a sua preocupação de ter que se justificar pros outros. É uma necessidade sua. Então é uma justificativa sua. Se você é assim é está bem resolvido com isso, não precisa me procurar para falar isso”.

“Você não deve falar o que eu tenho que fazer ou não. Eu acho o que eu tenho que fazer”, finalizou Gabriel.

Gabriel avisa que pode voltar “grandão” do 1º Paredão

Bruna disse que já conversou com o Gabriel e eles sabem que não são prioridade um do outro, mas que, se ele sair agora, ela “morre”. Gabriel disse que não acha bom botar Gustavo e Key no paredão, mas que não quer influenciar ela e a Larissa.

Ele ainda disse que acredita que se for para o paredão, ele volta, independente com quem for. “Se eu voltar, eu volto grandão. Independente de quem eu for pro paredão”, afirmou.

