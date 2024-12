Natal do Bem 2024: Sorteio Premia Consumidores e Movimenta Comércio de Itamaraju

Durante a tarde desta quinta-feira (12), Itamaraju foi palco de um dos momentos mais aguardados do mês: o primeiro sorteio dos prêmios extras da “Campanha de Natal do Bem 2024”, uma iniciativa promovida pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) que tem o poder de movimentar o comércio local e aquecer as esperanças de fim de ano!

Com uma transmissão ao vivo pelo Instagram no perfil @CDLitamaraju, o evento trouxe emoção e expectativa aos participantes. Coordenado pelo secretário executivo Jonil Ferreira, o sorteio aconteceu no auditório da CDL, localizado na Rua Cinco de Outubro, 207, no coração comercial da cidade.

E não faltou sorte para alguns felizardos: os primeiros três ganhadores, que levaram prêmios no valor de R$ 500,00 cada, são:

1 – Lucimara de Jesus – Agro Robusta

2 – Marina Santos Carvalho – Apoio Agrícola

3 – Marcio Santos – Agroteresense

Mas a campanha ainda não acabou! O próximo sorteio está marcado para o dia 17 de dezembro, com mais chances e prêmios para os consumidores que acreditam no comércio local. A transmissão será novamente ao vivo no Instagram @CDLitamaraju.

Com o sucesso dessa primeira etapa, fica o recado: participar é a chave para ganhar! Além de fortalecer o comércio, a campanha resgata o espírito natalino e premia aqueles que apostam na cidade. Prepare-se, Itamaraju!