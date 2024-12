Natal do horror: 10 filmes de terror natalino para maratonar online

Quando chega o fim de ano, surge sempre a vontade de assistir àqueles filmes natalinos acolhedores e confortáveis.

Porém, para quem quer sair da mesmice de filmes agradáveis, que tal uma lista com filmes natalinos de terror?

Se gostou da ideia, confira a seguir nossa lista com 10 filmes natalinos de terror disponíveis nos streamings para você assistir neste fim de ano.

10 filmes de terror natalinos Feliz Natal (2022)

Natal Negro (2006)

Natal Sangrento (2019)

A Última Noite (2021)

Um Conto Sangrento (2021)

Há Algo no Celeiro (2023)

Papai Noel das Cavernas (2010)

Noite Infeliz (2022)

Krampus: O Justiceiro do Mal (2013)

Gremlins (1984)

Feliz Natal (2022)

Christmas Bloody Christmas (2022) / Credito: Shudder (divulgação)

O slasher “Feliz Natal” é um verdadeiro exemplar de terror natalino. Na trama, um Papai Noel robótico sai de controle e começa uma matança insana na véspera de Natal. O filme é estrelado por Abraham Benrubi e dirigido e escrito por Joe Begos.

Onde assistir:

Amazon Prime Video

Natal Negro (2006)

Black Christmas (2006) / Crédito: Dimension Films, Metro-Goldwyn-Mayer (divulgação)

O slasher “Natal Negro” é um remake reimaginado do cultuado “Noite do Terror”, de 1974.

Na trama, garotas de uma república universitária são perseguidas por um assassino durante uma tempestade de inverno, na época de Natal. A direção é de Glen Morgan, e o elenco é composto por nomes como Katie Cassidy, Michelle Trachtenberg e Mary Elizabeth Winstead.

Onde assistir:

Pluto TV (gratuito com anúncios)

Natal Sangrento (2019)

Black Christmas (2019) / Crédito: Universal Pictures (divulgação)

Segundo remake de “Noite do Terror”, “Natal Sangrento” repete a mesma premissa: garotas de uma fraternidade são perseguidas e mortas por um assassino no campus.

Com direção de Sophia Takal, o slasher conta com Imogen Poots, Aleyse Shannon, Lily Donoghue, Brittany O’Grady e Cary Elwes no elenco.

Onde assistir:

Netflix

A Última Noite (2021)

Silent Night (2021) / Credito: AMC+, RLJE Films (divulgação)

O filme apocalíptico que se passa na época de Natal, “A Última Noite”, mescla comédia ácida com terror. A trama acompanha uma reunião de Natal entre amigos em uma casa no interior da Inglaterra.

No entanto, a celebração é marcada por um detalhe sinistro: esse é o último Natal, pois o mundo está à beira de um apocalipse. O elenco conta com nomes como Keira Knightley, Matthew Goode e Lily-Rose Depp.

Onde assistir:

Telecine

Um Conto Sangrento (2021)

Red Snow (2021) / Credito: 4Digital Media (divulgação)

Unindo vampiros e Natal de maneira inusitada, “Um Conto Sangrento” combina terror, comédia e fantasia.

Na trama, uma escritora de romances sobre vampiros passa o Natal sozinha em uma cabana isolada. Durante a noite, ela encontra um morcego ferido e decide ajudá-lo. Contudo, o animal se transforma em um vampiro, por quem ela acaba se apaixonando.

Entretanto, a situação se complica quando uma gangue de vampiros aparece à procura do companheiro desaparecido.

Onde assistir:

Looke

Há Algo no Celeiro (2023)

There’s Something in the Barn (2023) / Credito: Scandinavian Film Distribution (divulgação)

Filme de terror e comédia, “Há Algo no Celeiro” traz o Barn Elf, uma criatura do folclore nórdico, como o grande assassino. O elenco inclui Martin Starr, Amrita Acharia e Kiran Shah.

Na trama, uma família herda uma fazenda nas montanhas da Noruega e decide se mudar para lá. No entanto, eles descobrem um elfo vivendo no celeiro.

Para não irritar a criatura assassina, a família precisa seguir uma série de regras, incluindo deixar uma tigela de mingau na véspera de Natal.

Onde assistir:

Max

Papai Noel das Cavernas (2010)

Rare Exports (2010) / Credito: FS Film Oy (divulgação)

A produção finlandesa “Papai Noel das Cavernas” é um dos filmes natalinos mais bizarros que você irá conferir.

Na trama, às vésperas do Natal, uma expedição científica nas montanhas Korvatunturi liberta um ser congelado. Acredita-se que seja o verdadeiro Papai Noel, que, na realidade, é maligno e sinistro.

Onde assistir:

Mercado Play (gratuito com anúncios)

Pluto TV (gratuito com anúncios)

Noite Infeliz (2022)

Violent Night (2022) / Crédito: Universal Pictures (divulgação)

David Harbour estrela como um Papai Noel politicamente incorreto em “Noite Infeliz”. Na trama, o Papai Noel luta contra mercenários que fizeram uma família rica refém em sua casa na véspera de Natal.

O elenco ainda conta com John Leguizamo, Alex Hassell e Beverly D’Angelo.

Onde assistir:

Amazon Prime Video

Krampus: O Justiceiro do Mal (2013)

Krampus: The Christmas Devil (2013) / Crédito: Snowdog Studio (divulgação)

Este filme de terror trash é baseado na lenda de Krampus, figura mitológica do folclore alpino, representada como um demônio que pune as crianças desobedientes durante o Natal.

A trama segue um policial que busca encontrar aquele que o sequestrou quando criança. Porém, depois que outras crianças desaparecem, pistas o levam a acreditar que o autor possa ser Krampus.

Onde assistir:

Looke

Netmovies (gratuito com anúncios)

Pluto TV (gratuito com anúncios)

Runtime (gratuito com anúncios)

Gremlins (1984)

Gremlins (1984) / Credito: Warner Bros. (divulgação)

Dirigido por Joe Dante, “Gremlins” é um dos maiores clássicos natalinos. Mesclando terror e comédia, o enredo segue Billy (Zach Galligan), que recebe de Natal de seu pai um animal de estimação bem incomum: um mogwai.

Porém, para cuidar do amável mogwai, é preciso seguir algumas regras à risca, pois, se não forem cumpridas, a criatura gerará os terríveis e destrutivos gremlins.

Onde assistir:

Max

