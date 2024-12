Natal Mágico transforma São Sebastião do Passé (BA) em uma encantadora Vila de Noel

A magia do Natal toma conta de São Sebastião do Passé (BA) a partir da segunda semana de dezembro com o início da 4ª edição do Natal Mágico 2024, cujo tema deste ano é a encantadora Vila de Noel. A cidade já está totalmente decorada, transportando moradores e visitantes para um universo repleto de luzes, cores e espírito natalino.

A programação especial inclui atrações tanto na sede quanto nos distritos de Maracangalha, Banco de Areia, Lamarão e Nazaré de Jacuípe, garantindo que todos os cantos do município sejam contemplados com momentos de alegria e celebração. A festividade traz brinquedos, passeios de trenzinho, visita ao Papai Noel, distribuição de doces e muita diversão para toda a família.

O destaque será no dia 21 de dezembro, com a chegada do Papai Noel ao centro da cidade, marcando a abertura oficial do Natal da sede. Mais detalhes dessa programação serão divulgados em breve.

*Confira o cronograma completo das festividades:*

19/12 – Banco de Areia

20/12 – Lamarão

21/12 – Chegada do Papai Noel no centro

22/12 – Nazaré de Jacuípe

23/12 – Maracangalha

24 e 25/12 – Centro