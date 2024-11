De 15 de novembro a 29 de dezembro, o Chalé da Serra, em Petrópolis, RJ, será palco da primeira edição do “Natal na Serra Sustentável e Solidário”, um evento que promete levar o espírito natalino para a Serra Fluminense. Funcionando de quinta a domingo, das 10h às 17h, o evento oferece uma experiência encantadora para todas as idades. Os ingressos custam R$ 20 com pré-reserva, e a entrada é gratuita para creches e asilos. Para participar, basta se inscrever e garantir sua reserva no Sympla.

A inauguração, em 15 de novembro, a partir das 16h, contará com uma programação encantadora. O evento incluirá uma cantata natalina, desfiles de Senhoras Noel e Noel Dog, exposições temáticas, presença de elfos e espírito natalino, além de uma charmosa casa de biscoito. Os visitantes poderão explorar uma delicatessen natalina, a Fábrica de Brinquedos, um Presépio tradicional e o deslumbrante Túnel de Luz. Também haverá oficinas de biscoitos e guirlandas de pipoca, proporcionando momentos mágicos para toda a família.

Dentre as atrações, destaca-se uma exposição de árvores temáticas pintadas à mão. Além disso, o “Natal in Box” oferece cestas natalinas com produtos artesanais, e o buffet especial conta com ceias para reunir a família e celebrar com sabores únicos.

Idealizado por Guilherme Tavares, o “Natal na Serra” é uma celebração que une tradição e inovação. “Este ano, decidi investir toda minha experiência para criar o melhor Natal em Petrópolis. Realizei diversos estudos, assisti a filmes temáticos e viajei por países de três continentes para reunir referências e trazer o melhor Natal para a cidade imperial no Rio de Janeiro, admirada em todos os ângulos”, comenta Guilherme.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (21) 98084-4319 e garanta sua reserva para viver momentos inesquecíveis no Chalé da Serra. A programação inclui atividades sustentáveis e solidárias, ideal para todas as idades.

Para se inscrever, basta acessar o Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/natal-na-serra/2717299.

Serviço: Natal na Serra Sustentável e Solidário

Data: de 15 de novembro a 29 de dezembro

Horários: quinta a domingo, das 10h às 17h

Ingresso: R$ 20 com pré-reserva

Informações: (21) 98084-4319

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/natal-na-serra/2717299.

Acesse o Instagram: @chaledaserrapetropolis

O Chalé da Serra fica localizado na BR 040 Km93 – Parque da Serra de Petrópolis – RJ