Natal Sustentável e Solidário em Petrópolis: Esperança e Solidariedade em Prol da AMICCA

O Natal Sustentável e Solidário, evento que promete encher Petrópolis de magia natalina, ganha destaque este ano com uma campanha especial de apadrinhamento à AMICCA (Associação da Infância com Câncer), localizada em Botafogo. A ação solidária acontecerá no dia 30 de novembro, quando todo o valor arrecadado com a venda de ingressos será integralmente revertido para a associação.

Além disso, o dia será marcado por um evento beneficente no Chalé da Serra, em Petrópolis, que abrirá suas portas para arrecadar doações, mantimentos e itens essenciais para as crianças atendidas pela AMICCA. Como parte dessa celebração solidária, as crianças receberão um acolhimento especial, com atividades planejadas para trazer o verdadeiro espírito natalino, repleto de alegria, esperança e amor.

O Natal Sustentável e Solidário reforça a importância de unir sustentabilidade, solidariedade e o espírito natalino para transformar vidas. É uma oportunidade de engajar a comunidade em uma causa maior, ajudando quem mais precisa neste final de ano.

Marque na agenda e participe deste evento que transforma generosidade em ação. Doe, apoie e faça parte desse momento especial! Para mais informações e reservas, entre em contato pelo telefone (21) 98084-4319 ou acesse o link: https://www.sympla.com.br/evento/natal-na-serra/2717299.

Serviço:

Data: 30 de novembro

Entrada: Ingressos solidário: todo valor revertido para a AMICCA

Doações de mantimentos e itens essenciais serão recebidos no local

Local: Chalé da Serra – Petrópolis

Informações: (21) 98084-4319

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/natal-na-serra/2717299.

Acesse o Instagram: @chaledaserrapetropolis

O Chalé da Serra fica localizado na BR 040 Km93 – Parque da Serra de Petrópolis – RJ