Nathalia Braga deixa a Todah após quatro anos, e fãs questionam: “O que houve?”

A cantora gospel Nathalia Braga surpreendeu os fãs ao anunciar sua saída da gravadora Todah Music, onde esteve por mais de quatro anos. A notícia foi divulgada nas redes sociais da artista, por meio de uma nota oficial em que expressou gratidão e carinho pela equipe que acompanhou sua trajetória musical e ministerial.

“Com o coração grato, onde por 4 anos fiz parte dessa família, hoje me despeço do time Todah Music. Agradeço aos que fizeram parte do meu crescimento musical e ministerial”, escreveu Nathalia. A cantora destacou o “carinho e gratidão” que sente pelo grupo, ressaltando que aprendeu muito com a equipe durante o período em que esteve na gravadora.

Ela também citou um versículo de Eclesiastes para marcar o momento de transição: “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu”.

Apesar da manifestação pública da artista, as razões exatas para o rompimento com a Todah Music permanecem desconhecidas. Nossa redação tentou entrar em contato com a assessoria de Nathalia Braga para esclarecer o motivo da decisão, mas não obteve resposta. A gravadora Todah também não se pronunciou sobre a saída da cantora.

Nathalia Braga finalizou a nota pedindo o apoio e as orações dos fãs, sugerindo que este é o início de uma nova fase em sua carreira. A artista, que acumulou uma base sólida de seguidores durante seu tempo na Todah, agora se prepara para novos desafios e oportunidades no mercado gospel.

