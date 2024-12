Natulab promove festa de final de ano para colaboradores

O evento contou com as apresentações de Filhos de Jorge e Escandurras

Confraternizações no trabalho são importantes para promover o sentimento de união entre os funcionários e manter um clima corporativo saudável. O mês de dezembro marca o retorno de um dos momentos mais aguardados pelos colaboradores da Natulab: a festa de encerramento do ano. No último final de semana, a unidade da Natulab em Santo Antônio de Jesus (BA) realizou uma grande comemoração. Em um dia de muito sol, o evento reuniu mais de 800 pessoas, que celebraram a amizade e o crescimento da empresa durante o ano de 2024, que incluiu uma melhoria marcante no desempenho da companhia. A abertura musical ficou por conta da banda Filhos de Jorge, que encantou o público com uma apresentação vibrante e cheia de energia. Já o cantor e compositor Escandurras levou o melhor do pagode e encerrou a noite no maior alto astral. A festa foi uma verdadeira celebração cultural, enaltecendo o papel fundamental de cada colaborador no sucesso da empresa.

*Sobre a Natulab*

A Natulab, uma das maiores indústrias farmacêuticas do País, atua na produção e comercialização de medicamentos isentos de prescrição (MIP), medicamentos fitoterápicos e suplementos vitamínicos. Com escritório administrativo em São Paulo, a empresa foi fundada em 2000 em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, onde mantém suas operações, incluindo duas unidades fabris e um centro de distribuição, além de áreas técnicas e administrativas. O portfólio da Natulab conta com mais de 150 produtos, fabricados nos mais altos padrões de qualidade exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), entre eles Seakalm (Passiflora incarnata L.), Viter C (ácido ascórbico), Maxalgina (dipirona monoidratada), Starfor C (aspartato de arginina e ácido ascórbico), Varivax (Aesculus hippocastanum L.), Hidraplex (reidratante oral), Hidralyte (reidratante oral) e Xarope de Guaco Natulab (Mikania glomerata S.).