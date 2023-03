Náutico anuncia contratação do atacante Alisson Santos, do Vitória

O Vitória já começou a reformular o elenco de olho na disputa da Série B, que começa em abril, e o primeiro a sair é o atacante Alisson Santos. O garoto da base, de 20 anos, foi emprestado ao Náutico até novembro.

O time pernambucano vai disputar a terceira divisão nacional e é treinado por Dado Cavalcanti, que trabalhou no rubro-negro no início do ano passado.

Alisson já havia despertado o interesse do Náutico este ano, mas na época a negociação não evoluiu. Agora, ele não está tendo oportunidades com o técnico Léo Condé e foi cedido.

O atacante estreou no time profissional do Leão aos 18 anos, em 2021. Ao todo, disputou 44 partidas e marcou dois gols.