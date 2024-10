Nave espacial tripulada Shenzhou-19 se acopla à estação espacial chinesa

A nave espacial chinesa Shenzhou-19, transportando três astronautas, acoplou-se com sucesso ao módulo central Tianhe da estação espacial Tiangong, conforme anunciou hoje a Agência Espacial de Missões Tripuladas da China.

A acoplagem foi finalizada às 11:00 no horário local (Meia noite no horário de Brasília), cerca de seis horas e meia após o lançamento da nave, que partiu da base de Jiuquan, no deserto ao norte da China.

A tripulação da Shenzhou-19 é liderada por Cai Xuzhe, veterano da missão Shenzhou-14 em 2022, acompanhado pelos estreantes Song Lingdong, ex-piloto da força aérea, e Wang Haoze, engenheira da Academia de Tecnologia de Propulsão Aeroespacial.

Os três astronautas vão ingressar no módulo Tianhe, onde se juntarão à tripulação da Shenzhou-18, formada por Ye Guangfu, Li Cong e Li Guangsu, que já estão na estação desde abril. As duas equipes permanecerão juntas por alguns dias antes do retorno da Shenzhou-18 à Terra.

Durante os seis meses de estadia, a equipe da Shenzhou-19 realizará pesquisas científicas, incluindo experimentos para a construção de habitats lunares utilizando tijolos feitos com material simulado do solo lunar.

Esta é a oitava missão tripulada a Tiangong, que deve operar por aproximadamente dez anos e poderá se tornar a única estação espacial em atividade a partir de 2024, caso a Estação Espacial Internacional, liderada pelos Estados Unidos, seja desativada conforme o planejado.

Nos últimos anos, a China ampliou seu programa espacial com investimentos estratégicos, alcançando marcos importantes, como o pouso no lado oculto da Lua com a sonda Chang’e 4 e a exploração de Marte, sendo o terceiro país a realizar esse feito, após Estados Unidos e antiga União Soviética.

