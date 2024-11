Navio Chinês é acusado de sabotagem de cabos no Mar Báltico

Um navio de carga da China, identificado como Yi Peng 3, está no foco de investigações relacionadas ao corte de dois cabos de telecomunicações no mar Báltico, que são considerados possíveis atos de sabotagem. O barco, pertencente à Ningbo Yipeng Shipping Co, permanece ancorado no estreito de Kattegat, entre Dinamarca e Suécia, desde o dia 15 de novembro, quando os cabos sofreram danos significativos. Os cabos danificados incluem o “Arelion”, que estabelece uma conexão entre a ilha sueca de Gotland e a Lituânia, e o “C-Lion”, que liga a Finlândia à Alemanha. Embora a Dinamarca esteja monitorando a embarcação, não pode adotar medidas coercitivas, uma vez que o navio se encontra em águas internacionais. A China, por sua vez, refutou as alegações de que o Yi Peng 3 esteja envolvido nos incidentes.

Duas investigações judiciais estão em andamento, sendo uma delas conduzida pela polícia sueca, que investiga o caso sob a suspeita de sabotagem. A Marinha sueca também está realizando inspeções nos cabos afetados. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, declarou que os danos devem ser tratados como atos de sabotagem, sugerindo que a Rússia representa uma ameaça à segurança da União Europeia. Esse incidente ocorre em um cenário de crescente apreensão em relação à proteção das infraestruturas submarinas na Europa. Em resposta a essas preocupações, a OTAN tem intensificado suas operações de patrulha na região, buscando garantir a segurança das comunicações marítimas e prevenir futuros ataques.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA