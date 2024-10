Navio da Marinha da Nova Zelândia afunda na costa de Samoa com 75 pessoas a bordo

Um incidente ocorreu na costa de Samoa na sexta-feira (5), quando o navio HMNZS Manawanui, da Marinha da Nova Zelândia, afundou. A bordo estavam 75 pessoas, todas resgatadas com segurança, embora 18 delas tenham sofrido ferimentos durante o acidente. O navio encalhou em um recife, o que resultou em uma inundação, e os primeiros sobreviventes levaram cerca de cinco horas para alcançar a terra firme. Em resposta ao acidente, o governo da Nova Zelândia anunciou a abertura de um inquérito para apurar as causas do naufrágio. As investigações preliminares sugerem que uma falha no fornecimento de energia pode ter contribuído para o incidente. O HMNZS Manawanui, que estava em operação desde 2019, não possuía seguro e realizava atividades de mapeamento na costa de Upolu no momento do acidente.

A ministra da Defesa, Judith Collins, declarou que o navio está praticamente perdido e que as atenções agora se voltam para a avaliação do impacto ambiental, especialmente em relação a um possível vazamento de combustível. A situação é preocupante, dado que a Marinha da Nova Zelândia já enfrenta dificuldades devido ao envelhecimento de sua frota. Atualmente, apenas cinco dos oito navios da Marinha estão em condições operacionais, o que levanta questões sobre a capacidade da força naval em lidar com emergências. O incidente com o HMNZS Manawanui destaca a necessidade de uma revisão na infraestrutura e nos recursos disponíveis para garantir a segurança das operações navais no futuro.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA