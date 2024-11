Nazaré: A terra das impressionantes ondas gigantes

A Praia do Norte é bastante conhecida entre os fãs do surfe e por aqueles que amam emoções fortes e imagens espetaculares. Surfistas de ondas gigantes de todo o mundo vão para esta praia em Nazaré, Portugal, para surfar as maiores ondas do mundo. É de outubro a março que as ondas se agigantam e arrastam milhares de turistas para a cidade portuguesa.

O espetáculo é de cair o queixo, mas não deixa de ser perigoso surfar essas gigantescas ondas. O baiano Márcio Freire, de 47 anos, morreu após sofrer uma queda no dia 5 de janeiro de 2023. Ele era uma lenda do surfe, um dos pioneiros em ondas gigantes e fazia parte do grupo conhecido como os Mad Dogs (juntamente com os também baianos Danilo Couto e Yuri Soledade), mas não participava de competições oficiais. Márcio foi resgatado por um jet ski, mas já estava em parada cardiorrespiratória e não pode ser reanimado. Essa foi a primeira morte de surfista na Praia do Norte.

Na galeria, veja as imagens maravilhosas e assustadoras desses paredões de água e descubra um pouco mais sobre os recordistas mundiais. O Brasil está entre os maiores campeões.

