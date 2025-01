NBA adia jogo entre Lakers e Hornets por conta dos incêndios em LA

Através de um comunicado oficial, a NBA anunciou há pouco o adiamento da partida entre Los Angeles Lakers e Charlotte Hornets, que aconteceria nesta quinta-feira (9). Os incêndios florestais que vem afetando fortemente a Califórnia, em especial a cidade de Los Angeles, foram a principal motivação para a decisão.

As equipes entrariam em quadra na crypto.com Arena às 00h30 (horário de Brasília), em partida que seria transmitida pela Amazon Prime Video em português para o Brasil. A princípio, o confronto ainda não tem nova data para acontecer. Segundo a liga, será remarcado ao longo das próximas semanas.

O incêndio está sendo classificado como o pior da história da região. Até então, já estão confirmadas cinco vítimas, e diversas propriedades como carros e casas acabaram destruídos. Além disso, atingiu também outros nomes ao redor da NBA. Kawhi Leonard, ala do Los Angeles Clippers se afastou das atividades da franquia, depois que membros de sua família receberam a orientação de evacuação da residência onde moravam, nesta quarta-feira (8). J.J. Redick, comandante dos Lakers, passou por situação parecida.

