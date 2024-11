NBA: Curry “assassino” em noite de retorno de Klay à casa dos Warriors

Stephen Curry brilhou e liderou a vitória do Golden State Warriors sobre o Dallas Mavericks, marcando 37 pontos – a marca mais alta de sua temporada até aqui, incluindo os últimos 12 pontos da equipe, na vitória por 120 a 117, em jogo da NBA Cup na noite dessa terça-feira (12/11). O armador foi decisivo nos minutos finais e garantiu o triunfo em uma partida emocionante.

Klay Thompson, que deixou os Warriors em julho para se juntar aos Mavericks, voltou ao Chase Center pela primeira vez desde a mudança e foi ovacionado pela torcida e por funcionários do GSW. Numa cena emocionante, o ex-Splash-Brother foi recebido sob aplausos e uma multidão usando um chapéu de capitão, em referência a seu apelido da época em que o jogador atravessava a baía de barco para as partidas. Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NBA Brasil (@nbabrasil)

Klay encerrou a partida com 22 pontos e, antes do início do jogo, protagonizou um momento de emoção ao abraçar Curry, com quem fez dupla histórica. Thompson chegou a colocar Dallas na frente, 110 a 105, ao converter uma bola de três, mas Curry respondeu à altura.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NBA Brasil (@nbabrasil)

Luka Doncic, que se recuperava de uma lesão no músculo adutor esquerdo, foi liberado para o jogo após testes no aquecimento. O esloveno contribuiu com 31 pontos, oito rebotes e seis assistências, sendo um dos destaques dos Mavericks na partida. Além disso, Dereck Lively II, que era dúvida por conta de uma lesão no ombro direito, jogou e somou 12 pontos e oito rebotes.

Para celebrar o retorno de Thompson, os Warriors também distribuíram chapéus de capitão aos fãs na arquibancada. Em quadra, Curry manteve o ritmo intenso, com 14 acertos em 27 tentativas de arremesso, incluindo cinco bolas de três, além de nove assistências e seis rebotes. Ele também foi fundamental no início do terceiro quarto, quando os Warriors conseguiram uma sequência de 20 a 3.

O Dallas Mavericks cometeu 18 turnovers, resultando em 21 pontos para os Warriors.

Agora, a equipe texana se prepara para enfrentar o Utah Jazz na quinta-feira (14/11), enquanto o Golden State Warriors voltará ao Chase Center na sexta-feira (15/11) para um confronto contra o Memphis Grizzlies.