NBB: Brasília Basquete é derrotado fora de casa pela Unifacisa

Em mais um jogo fora de casa pelo NBB, o Brasília Basquete foi derrotado pela Unifacisa por 80 x 67, em um jogo de dois tempos totalmente distintos. No primeiro, o Brasília Basquete terminou com nove pontos de diferença, mas na segunda parte o time se perdeu.

O destaque do time foi o armador Lucas, que teve duplo-duplo, com 17 pontos e 10 rebotes, além de quatro assistências. O ala/armador Gui Santos também teve duplo-duplo, com 12 pontos e 10 rebotes, essa última marca o seu career high na carreira, ao igualar a marca que atingiu contra o Mogi, também pelo time candango, em 2019.

Confira como foi o duelo

1º Quarto

O jogo começou com um desempenho ruim de ambos os times, que não conseguiam acertar seus arremessos. A Unifacisa teve um aproveitamento melhor e chegou a abrir 6 x 0 no início. O Brasília Basquete ficou quase quatro minutos sem pontuar, e na metade do quarto, perdia por 9 x 4.

O Brasília Basquete melhorou, e mesmo com um desempenho ruim nas bolas de três, conseguiu se manter bem próximo no placar, e a igualdade no placar veio já com pouco menos de um minuto para terminar o primeiro quarto, com Gui Santos, de três: 20 x 20.

2º Quarto

Os visitantes melhoraram no desempenho da bola de três, e além de tomar a frente tentavam manter a vantagem, mas a Unifacisa voltou ao jogo e os dois times chegaram à metade empatados em 8 x 8.

Mas o Brasília Basquete passou a fechar a sua defesa, e conseguiu uma run de 7-0 para colocar boa vantagem de frente, e com uma cesta de lance livre de Cook, fechou o quarto em 20 x 11, e à frente no placar geral 40 x 31.

3º Quarto

A Unifacisa voltou ligada, e conseguiu uma run de 7-0 logo no início do quarto para encostar novamente no placar. O Brasília Basquete não conseguia voltar para o jogo, e chegou a ver os donos da casa abrirem 12 x 2 na metade do quarto.

Os visitantes melhoraram e ganharam mais confiança, e conseguiram voltar a ficar próximos no placar, graças principalmente as bolas de três de Lucas. Na reta final, o próprio Lucas errou a jogada, e a Unifacisa conseguiu a bandeja para abrir seis de vantagem no jogo, 26 x 11 no quarto e 57 x 51 no jogo.

4º Quarto

As duas equipes não voltaram bem para o quarto, mas o Brasília Basquete errou menos e conseguiu diminuir a diferença, e esteve à frente na metade do quarto: 10 x 9.

Os erros do time candango aumentaram, e pressionados pelos ótimos arremessos de três da Unifacisa, o Brasília Basquete acabou superado no quarto por 23 x 16, e no jogo por 80 x 67.