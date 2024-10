Nego Di tem novo pedido de liberdade negado pela Justiça; ex-BBB está preso desde julho acusado de estelionato

De acordo com o delegado Fernando Sodré da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que responde pelo caso, a investigação envolvendo o comediante teve início em 2022, mas só em 2023 com a denúncia do baiano por não ter recebido uma televisão e um celular comprados no site dele que o processo foi para frente.

O caso foi registrado na Polícia Civil da Bahia em julho de 2023 e encaminhando para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana.

O comediante pode ter os bens penhorados para ressarcir as 370 vítimas do crime de estelionato. O prejuízo dado por Di é estimado em R$ 5 milhões e ele teria usado parte dos recursos para adquirir dois carros, avaliados em mais de R$ 630 mil.