Nego do Borel entrega casamento entre Saulo Poncio e Gabi Brandt

O funkeiro Nego do Borel participou de uma live com o cantor Saulo Poncio nesta sexta-feira (1º/11), acabou falando demais e entregou que o amigo vai se casar com a influenciadora Gabi Brandt em breve. Após ter a intimidade exposta, Saulo usou as redes sociais para dizer que Borel estava apenas “zoando”.

Na gravação, Nego do Borel está como passageiro no carro de Saulo Poncio e diz que o músico está “mudado”. “Sabe porque vocês vão fazer sucesso agora? Porque vocês mudaram, cara. Vocês são outra pessoa. Tá outra pessoa, cara”, comenta o funkeiro.

Em seguida, ele entrega que Saulo e Gabi Brandt estariam de casamento marcado para fevereiro de 2025. “Tu [Saulo] vai casar com a Gabi. Tu [Luan Otten, que filmava os dois] vai casar com a tua esposa em breve. Vai casar quando, em fevereiro, com a Gabi?”, questiona Nego do Borel, causando um verdadeiro mal-estar.

O funkeiro se desculpa pela bola fora, mas já era tarde. “Não era pra falar não? Foi mal, foi mal! Depois vocês editam isso?”, pede diante do silencio constrangedor que tomou conta do carro. “Ah, se ela [Gabi] quiser, né mano? Tudo depende dela”, responde Saulo. “Mas ela já aceitou, pô. Naquele dia ela aceitou!”, afirma Nego do Borel.

Diante da repercussão, Saulo Poncio usou as redes para desmentir a fala de Nego do Borel. “Gente, é o Nego, ele tá zoando”, escreveu o cantor em resposta a um perfil de fofoca no Instagram. Internautas, no entanto, não acreditaram na desculpa de Saulo. “Se não fosse os dois eu até acreditava que era mentira, mas com o histórico desse casal eu não duvido nada”, comentou Karen Vertelo.

Casal polêmico

Saulo Poncio e Gabi Brandt colecionam polêmicas. O relacionamento entre eles começou em junho de 2018. O primeiro filho do casal, Davi, nasceu em dezembro do mesmo ano. Eles se casaram em janeiro de 2019, numa cerimônia luxuosa no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

A partir daí, porém, o casamento foi abalado por uma série de acusações de traições por parte de Saulo. Mesmo em crise, o casal teve mais um filho, Henri, que nasceu em 2021. Saulo e Gabi ainda tiveram um terceiro filho juntos, Beni, nascido em maio de 2023. A influenciadora deixou a mansão dos Poncio em outubro do ano passado.

Já em junho deste ano, Saulo Poncio disse que havia mudado e pediu uma nova chance à ex-mulher. “Eu mudei, tô pronto para mudar. Gabi, se você estiver assistindo isso aí, me dá uma chance. Gosto de tu”, comentou o cantor, em um vídeo em que aparecia reagindo a comentários de seguidores.