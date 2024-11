“Negro demônio”: mulher grava vídeo xingando segurança de shopping

São Paulo — Uma mulher foi flagrada cometendo um ato de racismo contra um segurança de um shopping do bairro do Gonzaga, na cidade de Santos, no litoral de São Paulo.

O vídeo, gravado pela própria mulher na tarde da última terça-feira (12/11), viralizou nas redes sociais. Nas imagens, ela chama o profissional de “negro demônio” e diz que ele é um “africano que veio para roubar os brasileiros”.

Ela também relata que teve a mochila rasgada pelo segurança e que teria sido ameaçada de agressão. Testemunhas que também gravaram a ação contestam a versão da agressora, que chama uma garota que a filmava de “branquela desgraçada”.

O Miramar Shopping, em nota, afirmou repudiar o episódio: “Não compactuamos e repudiamos as manifestações como essa de racismo, preconceito e ofensas às pessoas de qualquer natureza. Informamos que estamos prestando todo o apoio necessário ao nosso colaborador que sofreu pela situação”.

Já a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que não localizou nenhum registro da ocorrência. Segundo a pasta, a autoridade policial está à disposição da vítima para que a ocorrência seja formalizada e as investigações iniciadas”.