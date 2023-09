Nelson Piquet Jr disputa os 200 km de Buenos Aires do TC2000 em dupla com Facundo Aldrighetti

Piloto mais versátil de sua geração, Nelsinho Piquet acrescentará mais uma categoria em seu currículo na próxima semana. Convidado pela Toyota Gazoo Racing da Argentina e Facundo Aldrighetti, o único brasileiro a vencer uma categoria nacional da NASCAR disputará os 200km de Buenos Aires do TC2000.

O primeiro campeão Mundial da Fórmula E tem um currículo dos mais versáteis, participou da Fórmula 1, GP2 (atual F2), Fórmula 3, NASCAR, Global Rallycross, Rally dos Sertões, Lamborghini Super Trofeo, Porsche Cup, Endurance Brasil, Indy Lights, WEC, European Le Mans Series entre outras competições.

A prova de 200 quilômetros de Buenos Aires acontece em evento conjunto com a Stock Car, no dia oito de outubro. Piquet dividirá o Toyota Corolla Gazoo Racing #29 com o piloto Facundo Aldrighetti, titular do carro no certame.

A prova Endurance é uma edição especial promovida pelo TC2000 e atrai o público nas arquibancadas que podem acompanhar os titulares da competição em parceria com pilotos de outras categorias. Piquet Jr irá representar o carro da equipe oficial da Toyota Gazoo Racing Argentina na TC2000 e o bólido na Crown Racing na etapa da Stock Car que acontece na mesma pista.

O que ele disse:

“Todo mundo sabe que eu adoro pilotar todos os tipos de carro, já fiz rally, monopostos, turismo e estou muito animado em correr no TC2000 com o Facundo Aldriguetti. Será um fim de semana intenso dividindo o tempo entre o Corolla do TC2000 e o de Stock Car. Não vejo a hora de chegar em Buenos Aires e competir.”

Nelson Piquet Jr