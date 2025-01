Nem Gusttavo Lima, nem Caiado: ala do União quer apoiar Lula em 2026

Nem com o cantor Gusttavo Lima, nem com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Uma ala do União Brasil defende, nos bastidores da sigla, que o melhor caminho para o partido é apoiar a reeleição de Lula em 2026.

Lideranças da legenda argumentam que o melhor caminho para o União é aprofundar a relação com o governo, especialmente em estados onde Lula tem ampla popularidade, como nas regiões Norte e Nordeste.

Na visão dessas lideranças, o melhor caminho para Caiado, que busca se viabilizar como candidato à Presidência da República no próximo pleito, seria o Senado. Já Gusttavo Lima seria apenas uma “aventura”, sem chance de prosperar.

O União Brasil tem três ministros no governo Lula: Celso Sabino (Turismo), Juscelino Filho (Comunicações) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), indicação do futuro presidente do Senado, Davi Alcolumbre (PA).

Câmara é entrave

O maior obstáculo, hoje, é justamente a Câmara. Parte da bancada da legenda torce o nariz para o apoio a Lula em 2026 e gostaria, inclusive, que o novo líder do partido fosse mais ligado à oposição.

O favorito desse grupo para ser o líder do partido é o deputado Mendonça Filho (União-PE), ex-ministro da Educação no governo Michel Temer. Já a “ala lulista” do União defende a indicação do deputado Pedro Lucas (MA).