Nepal aumenta taxa de escalada do Everest após uma década

O governo do Nepal decidiu aumentar em um terço a taxa de permissão para escalar o Everest, elevando o valor de US$ 11 mil para US$ 15 mil durante a alta temporada. Essa medida, que não era revisada há uma década, tem como principal objetivo combater a poluição na região e melhorar a segurança dos alpinistas que se aventuram na montanha mais alta do mundo.

Os recursos obtidos com esse aumento de taxa serão direcionados para ações de limpeza e operações de resgate, fundamentais para lidar com o acúmulo de lixo deixado por aqueles que escalam o Everest. O Nepal abriga oito dos 14 picos de 8.000 metros do mundo e recebe milhares de alpinistas todos os anos. O aumento de tarifas foi aprovado pelo governo em janeiro, mas só foi publicado no Diário Oficial do país na noite de segunda-feira (3).

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos