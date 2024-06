Nerd do sexo: 8 cursos on-line para aprender sobre sexualidade

A sexualidade, mais que nunca, está em pauta. Empoderamento feminino, autonomia e liberdade sexual das mulheres, masturbação como autocuidado, bem-estar sexual, não monogamia, entre outros temas relacionados ganham cada vez mais holofote e, consequentemente, interesse. Com isso, a sexualidade virou objeto de estudo até mesmo de pessoas que não pretendem trabalhar no segmento.

Seja para se aprofundar no próprio autoconhecimento e sexualidade ou por pura curiosidade, há quem busque plataformas, cursos e e-books que tragam o assunto de forma didática e segmentada. Entendendo essa demanda, muitos profissionais da área têm disponibilizado materiais para estudos sobre a sexualidade.

Se você tem curiosidade, quer conhecer mais sobre o próprio corpo e potencial sexual ou até mesmo gostaria de se profissionalizar na área, a Pouca Vergonha lista oito cursos on-line sobre sexualidade.

Confira:

Curso Consciência Erótica Ministrado pela espiritualista e estudante de psicologia e sexologia Pam Ribeiro, conhecida nas redes sociais como a Bruxa Preta, é ativista da sexualidade feminina com um recorte marginal e periférico.

Dentre seus cursos, disponibiliza o Consciência Erótica, que promete ser uma jornada de autoconhecimento e exploração da sexualidade de forma saudável e consciente. Clique aqui.

Escola Lasciva Com a especialista em sexualidade positiva Lua Menezes à frente do projeto, a Escola Lasciva disponibiliza newsletter, cursos, e-books, entre outros meios para incentivar o resgate da liberdade sexual feminina. Clique aqui.

Universidade do Prazer A Universidade do Prazer foi criada pelo portal MercadoErotico.org e reúne, em um único site, diversos cursos on-line ministrados por especialistas em sexualidade de todo o país. Entre os temas do curso estão presentes o tantra, culinária afrodisíaca, massagens eróticas, dominação feminina, passo a passo do sexo anal, como usar um vibrador, entre outros. Clique aqui.

Portal Educação Para profissionais da área da psicologia ou mesmo quem quiser saber mais sobre o comportamento sexual humano, sexologia e seus conceitos básicos, o Portal Educação oferece um curso de 40 horas sobre o assunto. Clique aqui.

Desejo – Academia do Prazer Desenvolvido pelo sexólogo e ex-BBB Mahmoud Baydoun, a plataforma conta com livros digitais, minicursos, aulas ao vivo e diversas ferramentas para quebrar barreiras entre as pessoas e suas sexualidades, melhorar autoestima e confiança, acabar com vergonhas e ansiedades de desempenho na cama, entre outros. Clique aqui.

Programa Mulheres Bem Resolvidas O curso on-line ministrado pela sexóloga Cátia Damasceno trabalha aspectos físicos, emocionais e diversos outros da sexualidade feminina. A intenção do programa é proporcionar uma transformação plena na vida das mulheres, e aborda desde sexo oral, anal e danças sensuais, até insegurança, ciúmes, prosperidade financeira e coach para relacionamentos. Clique aqui.

Curso de Pompoarismo Em um curso on-line de 10 horas dividido em nove módulos, a terapeuta Roberta Struzani ensina às mulheres a prática do pompoarismo com o objetivo de melhorar vida sexual, autoestima e saúde íntima. Clique aqui.

Curso Laura Muller A sexóloga, psicanalista e jornalista Laura Muller, famosa por seu quadro no programa Altas Horas, disponibiliza um curso on-line sobre sexualidade e prazer feminino para quem quer redescobrir o desejo, conhecer o próprio corpo e estimular a autoestima. Clique aqui.