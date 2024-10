Néris destaca equipe ''mentalmente forte'' após retomada de equilíbrio do Vitória no Brasileirão

Autor de um dos gols da partida, o zagueiro Néris foi um dos destaques do Vitória na partida deste sábado (26) contra o Fluminense, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista concedida à imprensa no gramado do Estádio Manoel Barradas, o defensor relembrou as oscilações que a equipe vivenciou após a polêmica partida contra o Cruzeiro, pela 23ª rodada da competição, e analisou o momento exato em que o Leão readquiriu o equilíbrio para voltar a apresentar um bom desempenho, especialmente em seus domínios.

”Tivemos aquele lance ali no jogo contra o Cruzeiro, mas isso é futebol. Foi um acidente que queria que acontecesse, mas infelizmente é o futebol. E desde quando eu cheguei estou muito confiante, venho fazendo tudo da melhor maneira possível para ajudar meus companheiros e graças a Deus as coisas vêm acontecendo. O time, apesar de alguns resultados negativos, tem feito desempenhos com grandes atuações. Isso que nos dá confiança para a sequência da competição”, contou o defensor.

O camisa 77 rubro-negro também fez uma projeção para a partida que será disputada fora de casa, em Curitiba, contra o Athletico Paranaense, na Ligga Arena. O confronto, válido pela 32ª rodada, terá, mais uma vez, um clima de decisão, considerando que ambas as equipes lutam para se distanciar da zona de rebaixamento.