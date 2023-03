Neta de Gretchen revela término de noivado: ‘Quase me agrediu’

A influenciadora e ex-Fazenda, Bia Miranda, de 18 anos, aproveitou o engajamento na madrugada desta terça-feira (28) para revelar que o ex-noivo, Gabriel Roza, teria tentado agredi-la durante uma discussão, além de ter, supostamente, roubado o dinheiro da jovem.

O relacionamento acabou e neta de Gretchen contou tudo no Twitter. Segundo Bia, não houve traição da parte dela, mas sim, um companheiro que reclamava constantemente sobre tudo que ela fazia, gastava o dinheiro da noiva e maltratava todos os dias.

“Depois disso, tomei a decisão de terminar nosso relacionamento, e seguir sozinha daqui por diante. Estou feliz com minha decisão, e em paz. E o último ponto, ele roubou meu carro, foi pro Rio de Janeiro com ele, roubou todo meu dinheiro que estava no Nubank, mas isso já estou resolvendo da minha maneira. (…) Ele não fazia nada. Só ficava no videogame e gastando dinheiro”, contou.

Gabriel, por sua vez, se defendeu das acusações e negou que tenha roubado o carro dela. Segundo o rapaz, ele também não pegou dinheiro da jovem, e sim, viajou para São Paulo com o valor que estava no cartão dele.

“Eu não quero nada dela. O dinheiro dela que se exploda, que se exploda com ela para lá. Eu não quero carro nem nada. Já tenho um carro velhinho. Só quero tirar minhas coisas e levar para minha casa”, finalizou.