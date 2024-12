Neta lamenta morte de avô a pauladas por morador de rua: “Indefeso”

Goiânia – A família do homem de 80 anos que morreu, nesse domingo (8/12), após levar pauladas de um morador de rua que abrigava, na capital goiana, lamentou a morte dele e afirmou que a vítima estava totalmente indefesa no momento do crime.

José Alves de Oliveira foi morto em casa, depois que o morador de rua entrou na residência e roubou uma televisão. O caso aconteceu no Jardim América, maior bairro de Goiânia.

Segundo a neta, família era próxima do idoso e o encontrava com frequência Arquivo pessoal/Camila Reis Com a neta, Camila Reis Arquivo pessoal/Camila Reis Idoso foi morto a pauladas nesse domingo, 8 Arquivo pessoal/Camila Reis José Alves de Oliveira tinha 80 anos Arquivo pessoal/Camila Reis

Vítima de latrocínio

De acordo com a neta do homem, Camila Reis, José Alves havia sido submetido a uma cirurgia de catarata há cerca de dois dias. “Meu pai insistiu para que ele ficasse na casa dele, mas meu avô não quis. Ele não queria deixar a cachorrinha dele sozinha, era um grude com ela e, por isso, foi para casa”, disse ela ao Metrópoles.

“Meu pai respeitou a escolha do meu avô e foi até lá aplicar remédio no olho dele no domingo pela manhã. Quando voltou na hora do almoço, deu de cara com o bandido saindo da casa com a televisão na mão. Meu pai chegou a ver sangue na roupa do homem e correu atrás dele, mas não conseguiu alcançar. O morador de rua ameaçou meu pai com duas facas”, relatou Camila.

Ainda de acordo com a neta da vítima, a cachorrinha de José Alves não o abandonou e ficou ao lado do corpo. “Não pudemos entrar na casa, mas foram os policiais que tiraram ela de lá um tempo depois”, afirmou.

Preso em flagrante

De acordo com a PM, o autor do crime já tem passagens por outros crimes, inclusive, homicídio. Ele foi preso em flagrante, horas após o crime.