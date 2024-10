Netanyahu afirma que Israel ‘eliminou o substituto de Nasrallah’ e ameaça Líbano com ‘destruições’

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou nesta terça-feira (8) que Israel “eliminou o substituto de Nasrallah“, ex-chefe do movimento terrorista libanês Hezbollah. “Eliminamos [Hasan] Nasrallah [líder do Hezbollah morto em 27 de setembro em um ataque israelense nos subúrbios ao sul de Beirute] e o substituto de Nasrallah e o substituto do seu substituto”, disse.

Além de Hashem Safieddine, o comandante de logística e chefe do quartel-general do grupo xiita libanês, Suhail Husseini, também foi morto pelo exército israelense, segundo informações da Associated Press e da Sky News. Netanyahu pediu, ainda, aos libaneses que “salvem” o seu país, libertando-o “do Hezbollah”, caso contrário ameaçou “destruição e sofrimento como vemos em Gaza”.

O primeiro-ministro israelense, afirmou também que Israel “tem o direito de se defender” e que degradou as capacidades do Hezbollah com a morte dos líderes do grupo. “Hoje, o Hezbollah está mais fraco do que esteve por muitos e muitos anos”, afirmou em mensagem ao povo libanês. Já o líder interino do Hezbollah, Naim Kassem, disse em declaração televisionada que as capacidades militares do grupo ainda estão “intactas”.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira