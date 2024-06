Netanyahu é convidado para discursar no Congresso dos EUA

Líderes republicanos e democratas convidam oficialmente premiê israelense e manifestam apoio na “luta” contra o “terrorismo”

Segundo a Axios, primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (foto), deve falar no Congresso dos EUA nas próximas 8 semanas ou imediatamente depois do recesso de agosto Reprodução/CNN – 21.mai.2024

PODER360 31.mai.2024 (sexta-feira) – 19h42



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, foi oficialmente convidado nesta 6ª feira (31.mai.2024) para discursar no Congresso dos Estados Unidos. A sessão está programada para ser realizada nas próximas 8 semanas ou imediatamente depois do recesso de agosto, conforme informações divulgadas pela Axios.

A iniciativa, de natureza bipartidária, foi assinada pelos 4 principais líderes do Congresso norte-americano: o Presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, o Líder da Minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, o Líder da Maioria no Senado, Chuck Schumer, e o Líder da Minoria no Senado, Mitch McConnell.

Em uma carta dirigida a Netanyahu, os líderes expressaram apoio à “luta de Israel” contra o “terrorismo”.

“Nós nos juntamos ao Estado de Israel em sua luta contra o terror, especialmente enquanto o Hamas continua a manter cidadãos americanos e israelenses como reféns e seus líderes colocam em risco a estabilidade regional. Por esta razão, em nome da liderança bipartidária da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e do Senado dos Estados Unidos, gostaríamos de convidá-lo para discursar em uma Sessão Conjunta do Congresso”, declara o documento.

O convite é controverso. Legisladores progressistas indicaram que provavelmente boicotarão o evento, lembrando a reação ao polêmico discurso de Netanyahu ao Congresso em 2015, marcado pela ausência de dezenas de congressistas.