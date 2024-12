Netanyahu passará por cirurgia de remoção da próstata devido à infecção

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está programado para realizar uma cirurgia de remoção da próstata devido a uma infecção. A informação foi divulgada pelo seu gabinete, que revelou que, na quarta-feira (25), foi identificada uma infecção no trato urinário, a qual foi causada por um aumento benigno da próstata. Após o diagnóstico, Netanyahu recebeu tratamento com antibióticos, que conseguiu eliminar a infecção. No entanto, os médicos optaram pela realização da cirurgia como medida necessária.

Mais informações sobre o procedimento e a recuperação do primeiro-ministro serão divulgadas em breve. Atualmente, Netanyahu não possui um substituto oficial e permanente para assumir suas funções durante sua ausência. Um membro de seu gabinete será designado para ocupar o cargo temporariamente enquanto ele se recupera da operação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias