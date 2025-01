Netanyahu pede cancelamento de audiências de julgamento por corrupção após cirurgia na próstata

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu o cancelamento das audiências de seu julgamento por corrupção agendadas para as próximas duas semanas alegando motivos médicos, após passar por uma cirurgia para remover sua próstata no último domingo. O advogado do premiê israelense, Amit Hadad, disse em uma carta ao Tribunal Distrital de Jerusalém que o governante recebeu alta do hospital na quinta-feira (2) e que suas instruções estipulam que descanse em casa por duas semanas. Hadad disse que já havia apresentado os documentos médicos relevantes ao tribunal e que o Ministério Público havia concordado com o adiamento.

Netanyahu passou por uma cirurgia de remoção de próstata após sofrer uma infecção na noite de domingo, para a qual recebeu anestesia geral. “Acabei de sair do Hospital Hadassah Ein Kerem e gostaria de agradecer a muitos, muitos de vocês, cidadãos de Israel, pelas orações, incentivo e apoio que tocaram profundamente a mim e minha família”, escreveu Netanyahu em sua conta na rede social X. O premiê chegou a deixar o Hospital Hadassah em Jerusalém por algumas horas na terça-feira, embora não tivesse recebido alta do hospital, para participar de uma votação crucial sobre a lei orçamentária no Knesset (Parlamento israelense).

No entanto, as audiências de seu julgamento agendadas para a semana passada foram adiadas após sua equipe jurídica solicitar. O governante é acusado desde 2019 de fraude, suborno e abuso de confiança em três casos distintos de corrupção que são julgados em conjunto desde 2020, em um longo processo em que o primeiro-ministro começou a depor em 10 de dezembro, após vários atrasos devido à guerra. O tribunal ordenou que Netanyahu comparecesse três vezes por semana, cada uma com duração de cerca de seis horas.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Dias