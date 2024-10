Netanyahu sobre ataque de drone à sua casa em Israel: “Erro grave”

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunciou neste sábado (19/10) após um drone ser lançado contra sua casa em Cesareia. Ele classificou a tentativa de assassinato como um “erro grave” e acusou o grupo xiita Hezbollah. Netanyahu e sua esposa não estavam na residência no momento do ataque.

“A tentativa do representante do Irã, Hezbollah, de assassinar a mim e minha esposa hoje foi um erro grave. Isso não vai me impedir ou ao Estado de Israel de continuar nossa guerra justa contra nossos inimigos para garantir nosso futuro”, declarou na rede social X.

Netanyahu também ameaçou o Irã, caso continuasse com ataques direcionados a ele. A ação ocorreu três dias após autoridades israelenses informarem terem matado o principal líder do Hamas, Yahya Sinwar, apontado como mentor dos ataques a Israel em 7 de outubro de 2023.

“Eu digo ao Irã e seus representantes em seu eixo do mal: qualquer um que tentar prejudicar os cidadãos de Israel pagará um preço alto. Continuaremos a eliminar os terroristas e aqueles que os despacham. Traremos nossos reféns de volta de Gaza”, ameaçou Netanyahu.

O ministro destacou que irá devolver as casas aos cidadãos que vivem na fronteira norte, onde estão as ocorrências. “Israel está determinado a atingir todos os nossos objetivos de guerra e mudar a realidade de segurança em nossa região para as gerações futuras. Juntos, lutaremos e, com a ajuda de Deus, juntos, venceremos”, informou.

“Hamas continuará vivo”

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, se pronunciou neste sábado (19/10) após a morte de Yahya Sinwar, principal líder do Hamas e mentor dos ataques a Israel de 7 de outubro de 2023. Khamenei afirmou que “o Hamas está vivo e continuará vivo”.

“A sua perda é obviamente dolorosa para a frente de resistência, mas esta frente não parou de avançar, com o martírio de figuras proeminentes como o xeque Ahmed Yassin, Fathi Shaghaghi, Rentisi e Ismail Haniyeh. E não irá parar de forma alguma com o martírio de Sinwar. Se Deus quiser. O Hamas está vivo e sobreviverá”, anunciou Khamenei.