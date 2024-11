Netflix encerra seu plano básico e transfere assinantes para versão com anúncios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Netflix avisou aos assinantes o fim do plano básico, que dava direito a assistir a conteúdo sem anúncios em uma tela por R$ 25,90. Os clientes serão transferidos, se não cancelarem o contrato, para o plano padrão com anúncios -o serviço custa R$ 20,90 por mês e inclui exibição de publicidade.

O informe enviado na quinta-feira (7) destacou em letras grandes: “Você economizará 30% com seu novo plano mensal”. A empresa depois anuncia que dará fim ao plano básico, a transferência automática e cobrança do novo valor de mensalidade em 25 de dezembro.

O email afirmava ainda que a versão com anúncios oferece melhor qualidade de imagem (720p do básico contra 1080 do padrão com anúncios) e acesso a duas telas.

Questionada, a Netflix não especificou quando os anúncios começam a ser exibidos. No mês passado, a empresa havia divulgado os planos de finalizar o plano básico ainda em 2024.

Para assistir aos conteúdos da Netflix sem interrupções por publicidade, o cliente precisa, agora, pagar ao menos R$ 44,90 mensais pelo plano padrão, que permite que dois aparelhos se conectem simultaneamente, em Full HD (1080p). Depois dele, há ainda o premium, por R$ 59,90, com quatro aparelhos e qualidade 4K.

A empresa aumentou os preços em maio deste ano.

A empresa comunicara, em outubro do ano passado, o encerramento das vendas do plano mais barato sem propaganda. Na ocasião, não dera uma data para a transferência automática divulgada agora.

A venda de anúncios faz parte da estratégia da Netflix para reverter uma sequência de balanços negativos no ano de 2022. A medida veio na sequência da limitação do acesso de usuários de residências diferentes a uma mesma conta no serviço de filmes por demanda.

O plano com propaganda começou a ser vendido no Brasil e em países da Europa também em outubro de 2023, depois de ser implementado nos Estados Unidos em novembro de 2022.

Desde a entrada da Netflix no mercado de publicidade, as ações da empresa se valorizaram em 175% e, hoje, são vendidas a US$ 794,76 (R$ 4.581).

Meses antes, em abril de 2022, a plataforma viveu uma perda de 200 mil assinantes, após o fim do serviço na Rússia, que selou uma deterioração por meses do valor dos papéis da empresa, iniciada ainda no fim de 2021, com o encerramento gradual do isolamento causado pela pandemia de Covid.

A venda de assinatura em vez de anúncios foi vista por mercado e consumidores como um diferencial da Netflix em relação a demais serviços da internet, que ganharam escala sob a promessa de gratuidade bancada pela exposição a anunciantes e pela captura de dados.