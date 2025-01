Netflix Games: confira os melhores jogos single player da plataforma de streaming

Nos últimos anos, a Netflix expandiu sua atuação para além de filmes e séries, apostando em jogos digitais como parte do seu catálogo. A Netflix Games, disponível para assinantes da plataforma, tem se destacado por oferecer títulos de alta qualidade, que vão desde indies premiados até clássicos repaginados, de jogos multiplayer a single player. Entre os destaques estão os jogos single player, perfeitos para quem prefere explorar histórias envolventes e jogabilidades imersivas no seu próprio ritmo.

A seleção de jogos single player da Netflix Games não decepciona, reunindo experiências que combinam narrativas marcantes, puzzles intrigantes e ação eletrizante. Títulos como “Katana Zero” e “Twelve Minutes” trazem enredos profundos e surpreendentes, enquanto jogos como “Monument Valley” encantam com visual único e mecânicas inovadoras. Para os fãs de desafios clássicos, “Sonic Mania Plus” e a “GTA Trilogy: The Definitive Edition” estão entre os grandes atrativos. Confira nessa lista as melhores opções!

10 melhores jogos single player da Netflix Games

Katana Zero

Imagem: YouTube/Reprodução

“Katana Zero” é um jogo de ação em 2D que combina combate frenético, furtividade e uma narrativa instigante. No papel de um samurai, o jogador enfrenta inimigos em fases rápidas e desafiadoras, utilizando habilidades como manipulação do tempo.

O visual retro e a trilha sonora eletrônica criam uma experiência envolvente, ideal para quem busca adrenalina e um enredo misterioso. Disponível na Netflix Games, é uma pedida indispensável para fãs de ação.

Monument Valley (1, 2 e 3)

A franquia “Monument Valley” é um marco nos jogos mobile e continua encantando jogadores na Netflix Games. Misturando puzzles criativos e uma estética minimalista deslumbrante, o jogo desafia a lógica enquanto conta histórias emocionantes.

Os três títulos oferecem aventuras únicas, ideais para quem gosta de solucionar enigmas em ambientes oníricos. É uma experiência relaxante e cativante que combina perfeitamente com momentos de descontração.

Valiant Hearts: Coming Home

Imagem: Netflix Games/Divulgação

“Valiant Hearts: Coming Home” é uma continuação emocionante do aclamado “Valiant Hearts: The Great War”. Este jogo combina puzzles simples com uma narrativa emocionante ambientada durante a Primeira Guerra Mundial.

Focado em histórias de amizade, sacrifício e sobrevivência, o título é perfeito para quem aprecia jogos com forte apelo emocional. Sua arte única e trilha sonora marcante elevam a experiência, tornando-o um dos melhores jogos single player na Netflix Games.

Twelve Minutes

Imagem: Netflix/DIvulgação

Se você gosta de histórias envolventes e repletas de reviravoltas, “Twelve Minutes” é uma escolha imperdível. Neste thriller interativo, o jogador está preso em um loop temporal, revivendo os mesmos 12 minutos repetidamente enquanto tenta desvendar um mistério familiar.

om dublagens de grandes nomes como James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe, o jogo oferece uma experiência única e instigante, ideal para fãs de narrativas complexas.

Moonlighter

Em Moonlighter, você assume o papel de um comerciante que à noite explora masmorras em busca de tesouros para vender em sua loja. Este RPG combina elementos de ação e gerenciamento, criando um equilíbrio perfeito entre explorar perigos e administrar negócios.

Com gráficos vibrantes e uma trilha sonora encantadora, “Moonlighter” é um dos jogos mais cativantes disponíveis na Netflix Games para quem adora aventuras single player.

Leia também:

O que é e como jogar na Netflix Games?

Como jogar e transmitir Netflix Games na TV

Quer jogar os games disponíveis na Netflix? Veja os 10 melhores

Storyteller

“Storyteller” é uma joia criativa no catálogo da Netflix Games. Este jogo de puzzles permite que os jogadores criem suas próprias narrativas, combinando personagens e eventos para construir histórias únicas.

Com uma abordagem interativa e visual estilo livro ilustrado, “Storyteller” é ideal para quem gosta de explorar a imaginação enquanto resolve desafios criativos. É perfeito para momentos de diversão descontraída.

GTA Trilogy: The Definitive Edition

(Imagem: Divulgação/Rockstar)

A “GTA Trilogy: The Definitive Edition” traz três clássicos da Rockstar – “GTA III”, “Vice City” e “San Andreas” – remasterizados para as gerações atuais. Com gráficos aprimorados e controles atualizados, essa trilogia oferece uma experiência nostálgica e empolgante para fãs de mundo aberto.

A narrativa envolvente e a jogabilidade icônica garantem horas de diversão. Disponível na Netflix Games, é um prato cheio para veteranos da série e novos jogadores.

Dead Cells

Cena do jogo Dead Cells (Reprodução: Play Store)

“Dead Cells” é um jogo de ação estilo roguelike que combina combate intenso, gráficos vibrantes e uma progressão viciante. Neste jogo, o jogador explora um castelo em constante mudança, enfrentando inimigos desafiadores e descobrindo segredos ao longo do caminho.

Com mecânicas fluídas e um sistema de evolução cativante, “Dead Cells” é uma excelente adição ao catálogo da Netflix Games para quem busca desafios empolgantes.

Game Dev Tycoon

Imagem: Netflix Games/Divulgação

Se você já sonhou em criar seus próprios jogos, “Game Dev Tycoon” é o título perfeito. Este simulador coloca o jogador no comando de uma desenvolvedora de jogos, começando na garagem e evoluindo até se tornar uma gigante da indústria.

A combinação de estratégia e gestão empresarial torna a experiência única e educativa, além de muito divertida. É uma ótima escolha para fãs de simulação.

Sonic Mania Plus

“Sonic Mania Plus” é uma celebração à era dourada dos jogos 2D do ouriço azul. Este título combina níveis clássicos e novos com mecânicas atualizadas, proporcionando uma experiência nostálgica e dinâmica. Com gráficos pixelados e uma trilha sonora eletrizante, o jogo é uma viagem no tempo que agrada tanto aos veteranos quanto aos novos fãs.

O post Netflix Games: confira os melhores jogos single player da plataforma de streaming apareceu primeiro em Olhar Digital.