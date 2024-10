Netflix registra lucro de US$ 2,36 Bilhões e aumento de 14,4% de assinantes

A Netflix reportou um lucro líquido de US$ 2,36 bilhões no terceiro trimestre, o que representa um aumento de 40,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O lucro por ação também teve um crescimento significativo, passando de US$ 3,73 para US$ 5,40, superando as expectativas do mercado. A receita totalizou US$ 9,82 bilhões, um crescimento de 15%, também acima das previsões. O lucro operacional alcançou US$ 2,91 bilhões, com a margem operacional subindo de 22,4% para 29,6%. O número de assinantes pagos da plataforma atingiu 282,7 milhões, refletindo um crescimento de 14,4% em relação ao ano passado. Um destaque do trimestre foi o aumento de 35% na adesão ao plano com anúncios, que agora representa 50% das novas assinaturas. Em uma mudança estratégica, a Netflix planeja eliminar o plano básico no Brasil, substituindo-o por opções que incluem anúncios.

Além disso, a empresa anunciou que sua tecnologia de anúncios será lançada no Canadá no próximo mês, com planos de expansão para outros mercados em 2025. Essa iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla para diversificar suas ofertas e aumentar a receita proveniente de publicidade. Para o quarto trimestre, a Netflix projeta um lucro líquido de US$ 1,85 bilhão e receitas de US$ 10,13 bilhões, o que representa um crescimento de 14,7% em relação ao ano anterior. A companhia também revisou suas expectativas de margem operacional, elevando a previsão de 26% para 27% para o ano completo. A empresa sinalizou uma tendência de crescimento contínuo, com receitas esperadas entre US$ 43 bilhões e US$ 44 bilhões para 2025.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA